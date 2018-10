Parution de "Éclairages sur le Sahara" du journaliste Youssef Jajili

"Mohamed Elyazghi: Éclairages sur le Sahara" est un nouvel ouvrage réalisé par le journaliste Youssef Jajili, sous forme d'un long entretien avec Mohamed Elyazghi, ancien Premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires (USFP) et ancien ministre d'Etat.



Cet ouvrage s'inscrit dans la continuité de l'enquête menée dans les camps de Tindouf par Youssef Jajili, publiée dans l'hebdomadaire "Aoual" sous l'intitulé "Une semaine dans l'Etat fantoche, enquête sur les camps du polisario à Tindouf", et qui lui a valu le Grand prix national de la presse en 2011.



Présentant ce livre de 212 pages (format moyen), le journaliste affirme avoir "reconnu en M. Elyazghi l'incarnation d'une banque de renseignements unique en son genre, doublée d'une mémoire politique vigoureuse", et s'être, dès les premières heures de l'enregistrement, rendu compte de "l'entreprise" qu'il entamait car conscient que son livre "allait servir de document historique à l'adresse des jeunes, à même de leur permettre d'identifier les différents détails ayant mené au déclenchement de ce différend" autour du Sahara, mais aussi de s'attarder sur les efforts consentis par le Maroc afin de régler ce dossier.



Dans la préface de cet ouvrage, l'Ambassadeur Khalil Haddaoui indique que c'est la première fois qu'un dirigeant politique du calibre de Mohamed El Yazghi publie un livre sur la question du Sahara sous forme d'entretien dans lequel il dévoile des évènements auxquels il a pris part et "évoque des noms, dont lui-même, ont été à l'avant-garde de la défense de la marocanité du Sahara depuis l'indépendance".



Il s'agit, selon M. Haddaoui, d'une "initiative qui ne fera qu'enrichir le dialogue national sur cette question". L'ouvrage de Youssef Jajili est composé de cinq parties, à savoir "Mohammed V et le Sahara", "Hassan II et la cause nationale", "le dossier du Sahara sous l'ère Mohammed VI", "Guterres...l'espoir?" et "les manœuvres militaires du Polisario".