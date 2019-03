Participation marocaine aux Journées francophones au Pérou

Le programme de ce Festival, qui ambitionne de célébrer la diversité culturelle et les valeurs de paix, de démocratie et de respect des droits de l'homme, comprend l'organisation de colloques, d'expositions d'art, de cuisine, de concerts, d'ateliers et des projections d'œuvres cinématographiques animés par des réalisateurs des pays participants.



Le Maroc, pays actif et dynamique au sein de la Francophonie, participe à cette édition avec la projection de trois films, "Adiós Carmen" de Mohamed Amin Benamraoui, "Rock the Casbah" de Leila Marrakchi et "Aida" de Driss Lamarini.



Ces trois films rapprocheront le public du septième art du Maroc et metteront en lumière certains aspects de la société marocaine et l’important héritage culturel du Maroc dans sa tradition de tolérance et de coexistence.



Outre l'ambassade du Maroc à Lima, les ambassades de la Belgique, du Canada, de la France, de la Roumanie et de la Suisse participent à cette édition du Festival de la Francophonie, une ode de célébration de la langue et de la culture françaises, par le biais d'un programme d'activités riche et varié consacré à la francophonie en tant qu'espace rassemblant de nombreux pays de différents continents.



L'ambassadeur du Maroc au Pérou, Youssef Balla, qui a assisté à la cérémonie d’ouverture de ce Festival, a souligné le rôle joué par les francophones dans les relations internationales, à travers la promotion des droits de l’homme et la coexistence, la résolution pacifique des conflits et la protection de l’environnement et la défense d’une politique humanitaire et de solidarité dans le domaine des migrations.



Le diplomate marocain a ajouté que la participation du Royaume, un carrefour pour les civilisations, aux activités du Festival de la Francophonie, qui se poursuivra jusqu'au 30 mars, découle de la ferme conviction de l’instauration de la paix et le progrès dans le monde.



En plus de la capitale Lima, des événements culturels et artistiques seront organisés dans les villes d'Arequipa, Chiclayo, Cusco et Trujillo afin de rapprocher le public péruvien de la culture des pays participant au Festival de la Francophonie.



La cérémonie d'ouverture du Festival francophone, organisée en coopération avec le réseau Alliances françaises au Pérou et le ministère de la Culture, a été marquée par la présence de membres du corps diplomatique accrédités au Pérou et de plusieurs responsables péruviens.