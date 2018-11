Parlement européen: la Commission des Affaires étrangères adopte l’accord agricole Maroc-UE

La Commission des Affaires étrangères du Parlement européen (AFET) a adopté, mercredi à Bruxelles, à une large majorité l’accord agricole entre le Maroc et l’Union européenne.



Ce vote favorable reflète la position des groupes politiques qui sont représentés au sein de cette importante commission en faveur de l’adoption par le Parlement européen de cet accord qui vise à étendre les préférences commerciales aux produits agricoles et de la pêche issus des provinces du sud du Royaume.



L'accord devrait ensuite être adopté par d'autres commissions parlementaires, notamment celle de la Pêche et du Commerce extérieur (INTA), avant le vote final en session plénière.