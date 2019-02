Paris: un homme gravement brûlé après avoir été aspergé de liquide dans le métro

L'hypothèse d'un jet d'acide n'est pas exclu, a rapporté une source policière qui invite à la prudence tant que la nature du produit n'a pas encore été déterminée.



Les faits se sont déroulés vers 6H30 (5H30 GMT) sur un quai de la station Bastille, dans l'est de Paris. A la suite d'un différend entre deux personnes, l'une d'elles, un homme de 20 ans, a été aspergé d'un liquide, qui n'a pas encore été identifié.



Un suspect est en fuite, ont rapporté plusieurs sources policières.



Les pompiers sont intervenus pour secourir la victime qui présente des brûlures graves au visage et sur les avant-bras. Conscient, l'homme a été transporté en urgence absolue dans un hôpital, ont indiqué les secours.



Mercredi soir, sur une autre ligne du métro parisien, un homme et une femme ont été victimes de brûlures provoquées par de l'acide sulfurique après avoir été en contact avec une petite bouteille contenant ce liquide, laissée sur un strapontin.