Paris souhaite que la famille de Salah Hamouri, libéré, puisse le rejoindre à Jérusalem

Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a émis le souhait mercredi que la famille de l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri libéré dimanche en Israël après 13 mois de détention administrative puisse "rapidement" le rejoindre.



"Je me réjouis de cette annonce de libération et forme le voeu que l'épouse et le fils de Monsieur Hamouri puissent rapidement se rendre à Jérusalem pour le retrouver", a-t-il déclaré devant la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale.



Salah Hamouri, 33 ans, qui avait été arrêté à Jérusalem le 23 août 2017, a rejoint le domicile familial à Jérusalem-Est après sa libération.



Il a passé la quasi-totalité de sa détention dans une prison du Néguev, dans le sud d'Israël. Les accusations portées contre lui sont restées confidentielles comme c'est généralement le cas pour les détentions administratives.



Salah Hamouri a affirmé dimanche son innocence et déploré que la France n'ait pas "fait assez pour obtenir (s)a libération".



Le président français Emmanuel Macron avait évoqué à plusieurs reprises son cas avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, selon le ministère français des Affaires étrangères.



Son épouse, résidant en France, a indiqué n'avoir pu avoir aucun contact avec lui pendant sa détention, les demandes de visa pour venir en Israël lui ayant été refusées.



Salah Hamouri a déclaré de son côté mercredi vouloir se rendre "très prochainement en France" pour voir sa famille et remercier son comité de soutien.



Il a aussi déploré, dans une déclaration écrite, que seuls de "rares médias" aient parlé de sa détention et que les autres aient "préféré l'enfermer dans une seconde prison, celle du silence et de l'indifférence".