Paris : rassemblement au Trocadéro pour dénoncer "le 100e féminicide" de l'année

Une centaine de militantes du collectif #NousToutes se sont rassemblées dimanche soir place du Trocadéro à Paris pour dénoncer "le 100e féminicide de l'année", alors que s'ouvre mardi le "Grenelle" destiné à lutter contre les violences conjugales, a constaté un journaliste de l'AFP.



Brandissant des panneaux dédiés à chacune des victimes, les manifestantes ont rendu hommage aux femmes tuées en égrenant à tour de rôle leurs prénoms: "Céline, Sarah, Maguy, Clothilde, Eliane, Euphémie..." avant de coller les pancartes sur le sol.



"Nous voulons un milliard, pas un million", ont lancé à l'unisson les manifestantes, en allusion à leur demande récurrente: "Il nous faudrait un milliard d'euros pour lutter efficacement contre les violences conjugales, c'est trois fois et demi moins que ce que coûtent chaque année" ces violences, a assuré à l'AFP Anaïs Leleux, du collectif #NousToutes.



"Il ne faut pas cracher sur un million d'euros en disant +Ce n'est pas bien, c'est moins bien que dix+", a réagi Marlène Schiappa sur CNews dimanche soir. "On ne fait pas de baratin sur un sujet aussi grave", a-t-elle ajouté, appelant "tout le monde à sortir des postures".



"Il faut que toute la société se ressaisisse face aux violences conjugales", selon elle.



"Si la France le décidait aujourd'hui elle pourrait faire reculer de manière radicale toutes les violences sexistes et sexuelles que cachent les féminicides", a de son côté affirmé à l'AFP Caroline De Haas, autre membre de #NousToutes, en assurant que "beaucoup de féminicides auraient pu être empêchés s'il n'y avait pas eu de dysfonctionnements".



Dimanche matin, le collectif militant "Féminicides par compagnon ou ex" a recensé un 100e féminicide en France depuis le 1er janvier, après la découverte du corps sans vie d'une femme sous un tas de détritus à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes).



Dans la nuit de vendredi à samedi, la police de Cagnes-sur-Mer avait reçu un appel pour signaler une "dispute conjugale" se déroulant dans une rue du quartier où a été découvert le corps. "On ignore pour l'instant s'il y a un lien entre les deux", a indiqué une source policière à l'AFP.



"C'est un féminicide probablement conjugal que nous choisissons de publier au conditionnel", a de son côté affirmé le collectif "Féminicides par compagnon ou ex" qui tient un décompte des féminicides dans les médias sur internet.



Pour l'année 2018, le ministère de l'Intérieur avait recensé 121 féminicides.



Mardi s'ouvrira à Matignon un "Grenelle des violences conjugales" très attendu par les associations invitées mais déjà conspué par les militantes féministes non-conviées, qui dénoncent une opération de communication.



Mme De Haas pointe notamment l'annonce, jeudi, d'un fonds d'un million d'euros pour aider les associations locales de lutte contre les violences conjugales, alors que #NousToutes réclame un milliard d'euros pour combattre ce fléau.