Paris : le bel hommage de l'IMA à la légende du football marocain Haj Larbi Ben Barek

L’exposition, qui s’ouvre mercredi au public et dont le vernissage a eu lieu lundi, consacre son affiche à cette icône du football mondial. Une affiche qui sera placardée partout à Paris et diffusée sur les réseaux sociaux.



En consacrant l’affiche de son exposition-événement à feu Haj Larbi Ben Barek, l’Institut du Monde Arabe entend rendre un hommage appuyé à une légende du football marocain qui a marqué en lettres d’or l’histoire du foot marocain mais également français.



C’est « un choix de l’IMA et de son président », a indiqué le président de l'IMA Jack Lang dans une déclaration à la MAP. « J’ai moi-même décidé de retenir l’image de cette icône du foot arabe, spécialement marocain, pour notre affiche mais aussi pour tous les documents, le programme et le catalogue de l’exposition. Cette affiche sera d’ailleurs placardée partout à Paris et diffusée sur les réseaux sociaux », a-t-il souligné.



A travers ce choix, l’IMA veut rendre « un hommage appuyé à ce personnage extraordinaire, fabuleux qui a illustré la grandeur du sport marocain», a affirmé Jack Lang.



C’est aussi une manière pour l’IMA de dire que « dans cette histoire extraordinaire du football dans le Monde arabe, le Maroc occupe une place singulière, à la fois par de grands joueurs, dont Larbi Benbrak, qui est resté dans la mémoire collective, mais également par ses clubs et les engagements pris, aujourd’hui encore, en faveur de cette discipline», a-t-il souligné.



Pour le président de lIMA, braquer les projecteurs sur le Maroc est « un choix » de cette institution. Car le Royaume, riche en création, est en permanence présent au sein de l’institution. « Nous avons consacré une immense exposition sur le Maroc contemporain et très bientôt sera présentée au Maroc une exposition sur les trésors de l’Islam en Afrique ».



M. Jack Lan a tenu par ailleurs à relever le caractère exceptionnel de cette manifestation. « Cette exposition est un événement sans précédent. C’est la première fois qu’une exposition, qui va durer plusieurs mois, raconte l’histoire ou les histoires du foot dans le monde arabe. Ces histoires ce ne sont pas seulement des exploits sportifs comme celui de Larbi Ben Barek, cette icône du foot. Ce sont aussi les miroirs des sociétés arabes, qui à travers le foot s’expriment, se racontent, se transforment, se modernisent et s’ouvrent à des rencontres, à des échanges », a-t-il dit.



L’exposition propose également à voir des documents anciens dont certains sont inédits comme ceux sur les exploits du foot marocain, mais également des documents contemporains : des vidéos, des films, des enregistrements et des témoignages.



Pour le co-commissaire de l’exposition, Romain Maricaoudin, "cet événement a commencé il y a un an et demi à l’initiative de Jack Lang. C’est un travail qui a nécessité de plonger dans des recherches (archives, audiovisuelles et physiques) qui ont abouti à une énorme et riche documentation qu’il fallait cadrer pour en faire ressortir onze histoires, que ça soit l’histoire d’un joueur en l’occurrence Larbi Ben Barek, d’une équipe (FLN-Algérie) ou encore celle d’une victoire (le Qatar vainqueur de la coupe d'Asie des Nations et qui accueillera la coupe du monde de la FIFA en 2022).



Selon lui, "l’exposition met en lumière la carrière de Larbi Benbarek, un joueur hyper-talentueux et techniquement surdoué comme l’attestent tous les documents consultés par le comité scientifique de l’événement".