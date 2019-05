Paris : la longue journée du ministre marocain El Alamy au Salon VivaTech

Le ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, Moulay Hafid El Alamy a eu, vendredi17 mai, d’intenses activités au pavillon du Maroc à VivaTech, le plus grand Salon d'Innovation d'Europe qui se tient à Paris.



Outre la visite du pavillon marocain qu’il a effectuée en compagnie de l’Ambassadeur du Maroc en France Chakib Benmoussa et du directeur de l’agence du digital, Sidi Mohammed Drissi Melyani, le ministre a enchaîné, tout au long de cette journée, les entretiens avec des responsables français et africains. Il a eu également des rencontres avec des jeunes startuppeurs marocains et de la diaspora. Ainsi, le ministre a reçu le Président sénégalais Macky Sall qui a effectué une visite de courtoisie au pavillon marocain. Moulay Hafid El Alami a eu, également, des entretiens avec le secrétaire d’état français chargé du Numérique, Cédric O qui a effectué lui aussi une visite similaire au pavillon marocain.



Restituant cette journée « intense en activités et rencontres », le ministre a affirmé, lors d’un Slide Events sur « Maroc Digital : les startups du futur», « avoir ressenti chez les jeunes startuppeurs marocains rencontrés, un besoin d’accompagnement important qui n’est pas uniquement financier. Un accompagnement en profondeur et qui doit être réalisé avec plus de professionnalisme ». Il a également indiqué que les échanges, qu’il a eus, ont été l’occasion « de voir éclore des idées nouvelles sur comment accompagner à l'avenir les startups marocaines ». Il a annoncé, dans ce contexte, qu’un "saut qualitatif différent" sera donné à l’encadrement des jeunes startups marocaines.



Selon le ministre, le Maroc, qui accorde une grande importance au secteur de l’entreprise et de l’innovation, conformément aux hautes orientations Royales, souhaite voir une coémergence du continent africain. A cette occasion, il a affirmé que « les portes du Maroc sont ouvertes aux pays frères africains ». Il a souligné, dans ce contexte, que « s’atteler à l'organisation d'un Salon africain de l’Innovation serait un moyen pour le continent de rattraper ses années de retard et de devenir un acteur dans cette transformation digitale ».



Avec un pavillon qui lui est réservé et qui sert de vitrine aux startups venues présenter l'expertise et l’innovation marocaine, le Maroc participe en force à la 4e édition de Viva Technologie, le plus grand salon de l'innovation d'Europe, qui se tient du 16 au 18 mai à Paris. Les 16 start-ups marocaines vont mettre à profit ce salon pour présenter leurs innovations, échanger avec les intervenants du secteur et établir des relations avec les investisseurs et grands groupes présents.