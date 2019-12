Paris juge "indispensable" la pérennité de la Coalition contre Daech en Irak

La pérennité de la Coalition contre Daech en Irak est "indispensable" pour préserver les acquis de la lutte contre l'organisation terroriste, a affirmé lundi la France.



« La pérennité de la Coalition est indispensable pour préserver les acquis de cinq années de combat contre Daech et assurer une victoire durable contre ce groupe terroriste », a indiqué le Quai d’Orsay dans un communiqué.



La France, qui condamne les attaques perpétrées au cours des dernières semaines par des groupes armés contre les emprises de la Coalition contre Daech en Irak, qui ont fait plusieurs victimes, rappelle « sa détermination à continuer à participer activement à la Coalition contre Daech, qui intervient en Irak à la demande des autorités irakiennes et en appui des forces de sécurité irakiennes », a souligné le ministère français des Affaires étrangères.



«La France réaffirme son attachement à la stabilité et à la souveraineté de l’Irak. Dans un contexte de montée des tensions en Irak et dans la région, la France entend poursuivre ses efforts de désescalade », a indiqué le Quai d’Orsay.