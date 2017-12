Paris et sa région accueillent 28,2 millions de touristes en dix mois

La fréquentation touristique dans la région d'Ile de France (centre-nord) devrait ainsi battre des records en 2017 et atteindre des niveaux meilleurs que ceux d'avant les attentats de 2015 qui avaient donné un sérieux coup de frein à ce secteur, a observé M. Valletoux dont les propos ont été rapportés par plusieurs médias français.



"On a plus que retrouvé les niveaux d’avant les attentats de 2015, et on s’achemine vers un record en termes de fréquentation pour l’année", a-t-il souligné.



Les arrivées de touristes étrangers ont ainsi accusé une hausse de 14,4 % depuis le début de l’année, précise M. Valletoux, qui cite en tête les Japonais (+36 %) et les Américains.



Sur l’ensemble du territoire français, la fréquentation touristique devrait être comprise cette année entre 88 et 89 millions d’arrivées de visiteurs internationaux, avait indiqué il y a quelques jours le ministère français de l'Europe et des affaires étrangères, parlant lui aussi de "record historique".



Ce retour des touristes - étrangers et français - a notamment profité à l’hôtellerie qui a connu une année de reprise.



Pour Roland Héguy, président de la principale organisation de l'hôtellerie Umih, l’année 2017 va se conclure sur "un net regain de fréquentation, permettant de se rapprocher des plus hauts niveaux d’avant-crise et un taux d’occupation en hausse de 4 points, à 68,2%.