Paris et Ottawa vont renforcer leur coopération sur l'intelligence artificielle (ministre français)

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, son ministre du développement économique Navdeep Bains et le responsable français ont discuté des détails de la création du Groupe international d'experts en intelligence artificielle (G2IA), lors d'une conférence du G7 sur l'intelligence artificielle qui se tient cette semaine à Montréal. Le G2IA aura pour mandat de promouvoir et guider le développement responsable de l'IA dans un cadre éthique et inclusif.



"On a les mains dedans", a déclaré M. Mahjoubi au sujet du G2IA, un projet annoncé en juin 2018 par Justin Trudeau et le président français Emmanuel Macron, " très exigeants sur le calendrier ", selon le secrétaire d'Etat.



Bien que le projet soit mené conjointement par le Canada et la France, l'idée est d'inclure les pays qui voudront définir la future application de l'IA dans la vie de tous les jours, a-t-il ajouté.



Priorité sera donnée aux pays du G7, notamment le Japon, avec lequel les " discussions sont très avancées ", assure M. Mahjoubi. L'éventuelle participation des Etats-Unis n'a pas encore été décidée, même si le secrétaire d'Etat s'attend à ce que compagnies et scientifiques américains veuillent apporter leur contribution à titre individuel.



Le même jour, Justin Trudeau a également annoncé un investissement de 230 millions de dollars (150 millions d'euros) pour promouvoir l'IA au Québec, ce qui pourrait permettre de créer 16.000 emplois selon lui.