Paris et Londres conviennent d'un plan d'action pour faire face à la migration clandestine via la Manche

Au cours d'une conversation téléphonique, Sajid Javid et son homologue français Christophe Castaner se sont mis d’accord sur un plan d'action renforcé qui sera mis en œuvre dans les prochaines semaines, a déclaré le Home Office britannique.



"Le Royaume-Uni et la France vont s'appuyer sur des efforts communs pour décourager l'immigration clandestine - protégeant nos frontières et les vies humaines", a déclaré M. Javid, selon la même source, ajoutant que les deux ministres se rencontreront en janvier pour décider d'éventuels efforts supplémentaires.



Le plan d’action consiste notamment en le renforcement des patrouilles de surveillance, des actions pour démanteler les gangs de trafiquants, et la sensibilisation des migrants aux dangers que représente la traversée de la Manche.



Les tentatives de traversée de la Manche se sont multipliées ces dernières semaines. Depuis le 23 décembre, près d'une centaine de migrants ont été secourus en mer par les autorités françaises ou britanniques.