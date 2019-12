Paris: Hakim Benchemach absent du 4ème Forum parlementaire France-Maroc

Le Forum interparlementaire franco-marocain, créé en 2013, est un lieu privilégié de concertation et de coopération entre les deux chambres du Parlement français et les deux chambres du Parlement marocain.



La délégation marocaine sera présidée par M. Habib El Malki, président de la Chambre des Représentants.



Les discussions porteront notamment sur la diplomatie parlementaire face aux défis planétaires et sur la relation entre la France et le Maroc, partenaires pour la sécurité et le développement en Afrique.



L'ouverture du Forum parlementaire par M. Richard Ferrand, président de l’Assemblée nationale, M. Habib El Malki et M. Gérard Larcher, président du Sénat.



Un entretien entre M. Richard Ferrand et M. Habib El Malki à l'Hôtel de Lassay.