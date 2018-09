Paris : 15 700 euros en liquide retrouvés dans un bus de la RATP

Un agent a mis la main sur un sac abandonné dans un bus de la ligne 60, mardi matin dans le XVIIIe arrondissement.

Drôle de découverte, mardi matin, dans un bus de la ligne 60 de la RATP, qui relie la porte de Clignancourt à la mairie du XXe arrondissement. Vers 7 heures, avant de prendre le volant, un conducteur a remarqué un sac à dos oublié dans le bus, alors qu’il se trouvait rue Belliard, dans le XVIIIe arrondissement de Paris.



Le sac noir contenait la somme rondelette de 15 720 euros en liquide, ainsi qu’un passeport congolais et un câble USB, révèle LCI. L’agent a immédiatement signalé sa découverte à sa hiérarchie et cet objet perdu inhabituel a été remis à la police.



Sur son compte Twitter, la RATP a salué « le comportement exemplaire de ce conducteur, conforme aux valeurs que l’entreprise porte au quotidien au service de ses voyageurs ».



Une enquête a été ouverte pour retrouver le propriétaire du sac, qui va « forcément être questionné sur l’origine de tout ce liquide », confie un enquêteur au Point. L’enquête est confiée service de l’accueil et de l’investigation de proximité (SAIP) du commissariat du XVIIIe arrondissement de Paris.