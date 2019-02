Pape à Abou Dhabi,: la liberté religieuse "ne se limite pas" à la liberté de culte

Le pape François a lancé lundi un plaidoyer pour "la liberté religieuse", soulignant qu'elle "ne se limite pas à la seule liberté de culte" et qu'aucune pratique religieuse ne doit être "forcée" sur une personne, à l'occasion d'une rencontre interreligieuse à Abou Dhabi.



"Parmi les libertés je voudrais souligner la liberté religieuse. Elle ne se limite pas à la seule liberté de culte, mais elle voit dans l'autre vraiment un frère, un fils de ma même humanité que Dieu laisse libre et que par conséquent aucune institution humaine ne peut forcer", a déclaré le pape devant plusieurs centaines de participants de différentes religions.



Le pape François a par ailleurs appelé à l'arrêt des guerres au Moyen-Orient, dont les "néfastes conséquences" sont visibles actuellement "au Yémen, en Syrie, en Irak et en Libye".



"La fraternité humaine exige de nous, représentants des religions, le devoir de bannir toute nuance d'approbation du mot guerre", a martelé le souverain pontife en rappelant que la guerre est synonyme de "misère" et de "cruauté".