Panama: signature d'une lettre d'intention pour la création du Forum parlementaire afro-latino-américain

Une lettre d’intention a été signée, vendredi au Panama, pour la création d’un Forum parlementaire afro-latino-américain avec l'ambition de consolider davantage le partenariat sud-sud.



Cette initiative vise, selon ses initiateurs, à renforcer les relations entre l'Afrique, l’Amérique Latine et les Caraïbes, mettre en œuvre des programmes de coopération sud-sud et promouvoir l’interaction commune en vue de réduire les effets négatifs d’une mauvaise intégration à tous les niveaux.



La lettre d’intention a été signée par le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach, en tant que président de l'Association des sénats, choura et Conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe, le président du parlement d’Amérique latine et des Caraïbes (Parlatino), Elias Castillo, ainsi que le président du Parlement panafricain, Roger Nkodo Dang, à l'issue d'une rencontre tripartite tenue en marge des travaux de l’Assemblée générale annuelle du Parlatino à Panama City.



Le document souligne la volonté des trois parties de signer un accord institutionnel pour la création d’un Forum afro-latino-américain comme espace visant à renforcer le dialogue parlementaire sud-sud au sujet des affaires d’intérêt commun tout en facilitant la complémentarité régionale.



Ce Forum ambitionne également, selon la même source, à renforcer un développement intégré et durable pour les pays membres, à travers la consécration de la parité, de la justice, de la paix, des valeurs universelles et du respect des droits humains et environnementaux.



Il s’agit, aussi, d’échanger les expériences et les informations à même de consolider la démocratie, la gouvernance, outre des activités conjointes et des programmes de coopération pour le développement et l’intégration entre les deux régions.



Cette instance sera notamment chargée d’élaborer des propositions législatives et des recommandations pour les sommets des chefs d’Etats et de gouvernements des deux régions ainsi que les organisations et instances gouvernementales sur différents sujets.



Outre M. Benchamach, la délégation marocaine participant à l'assemblée du Parlatino comprend MM. Abdelkader Salama, quatrième Vice-président de la Chambre des conseillers, les conseillers Abdelouahab Belafkih et Ahmed Touizi, ainsi que les députés Mohamed Ghayat et Ali Errazma.