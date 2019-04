Palestine : réunion urgente des ministres arabes des AE, dimanche au Caire

Cette réunion, qui se tiendra au siège de la Ligue, planchera sur les nouveautés de la question palestinienne sur les plans politique, financier et médiatique, ainsi que sur les mesures répressives prises contre le peuple et l'économie palestiniens.



Convoquée sur demande de la Palestine, la réunion verra la participation du Président palestinien Mahmoud Abbas qui partagera avec le Conseil de la Ligue sa vision et son appréciation de la situation dans les Territoires occupés et des récents développements à la lumière des résultats des élections israéliennes, a expliqué le secrétaire général adjoint de la Ligue, Hossam Zaki, ajoutant que la tenue de cette réunion fait l'objet d'un consensus à l'échelle arabe.



Selon des responsables palestiniens, le "filet de sécurité financière" pour la Palestine, adopté par le Conseil de la Ligue arabe, sera l'un des principaux sujets que M. Abbas soumettra au débat.