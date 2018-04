Palestine : entretien téléphonique entre Macron et Abbas

Le chef de l’Etat Français a salué à cette occasion «les annonces faites lors du sommet de la Ligue arabe à Dharhan le 15 avril appuyant la solution des deux Etats, avec Jérusalem comme capitale, et réitérant un soutien à l’initiative arabe de Paix de 2002», ajoute le communiqué en soulignant que la France «continuera ses efforts en vue d’une solution négociée entre Israéliens et Palestiniens, seule voie possible pour retrouver le chemin de la paix».



Le président Macron a également encouragé les efforts menés par l’Autorité Palestinienne et le Hamas, avec le soutien de l’Egypte, pour une réconciliation inter-palestinienne nécessaire pour construire les bases d’un Etat uni, poursuit la même source.



Les deux dirigeants ont évoqué aussi «la situation préoccupante à Gaza», affirme le communiqué en soulignant qu’«il est impératif de mettre un terme à la crise humanitaire que connait la Bande de Gaza, via la fin du blocus et la levée des mesures restrictives, ainsi que par des garanties de sécurité crédibles pour Israël».



Lors de sa visite d’Etat aux Etats Unis, qu’il entamera lundi, le président Macron abordera avec son homologue américain, Donald Trump, plusieurs questions d’actualité internationale dont le conflit israélo-palestinien.