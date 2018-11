Pakistan: au moins 31 morts dans un attentat dans les zones tribales

Au moins 31 personnes ont été tuées et plus de 50 blessées vendredi lors d'un attentat dans un marché des zones tribales pakistanaises (nord-ouest), a-t-on appris auprès de responsables locaux.



"Un engin artisanal, caché dans un carton de légumes, a explosé, tuant 31 personnes et en blessant plus de 50 autres", a déclaré à l'AFP Ameen Ullah, un cadre administratif local.



Sadiq Hussain, un officier de police, a confirmé le nombre de victimes ainsi que le mode opératoire.



Frontalières de l'Afghanistan, les zones tribales forment une région où les talibans et Al-Qaïda ont longtemps opéré en toute impunité. Elles étaient devenues un des enjeux de la "guerre contre le terrorisme", dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001.



Les Etats-Unis accusent fréquemment le Pakistan de tolérer la présence de sanctuaires d'insurgés dans ces territoires, ce qu'Islamabad dément.