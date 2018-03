PSG : Neymar est arrivé au Brésil

Neymar est arrivé au Brésil tôt jeudi pour se faire opérer samedi du pied droit, mais il lui faudra jusqu'à trois mois de récupération, a annoncé le médecin de la Seleção, à un peu plus de 100 jours de la Coupe du monde en Russie.



Le crack du Paris SG est arrivé en provenance de Paris sur un vol Air France avec Rodrigo Lasmar, médecin de la sélection brésilienne qui doit l'opérer, et est immédiatement reparti en jet privé pour une destination inconnue, a annoncé l'attaché de presse de l'équipe nationale, Vinicius Rodrigues.



Son opération aura lieu à Belo Horizonte (Sud-Est), a confirmé le Dr Lasmar, mais son temps de récupération « prendra entre deux mois et demi et trois mois ». Au mieux, le Brésilien reviendrait un mois avant le Mondial (14 juin-15 juillet). « Ce n'est pas une simple fissure [comme le présentait le PSG], c'est une fracture d'un os important au milieu du pied », a expliqué le médecin.



Les passagers du vol Air France ont été impressionnés de voir « Ney » à bord. « Il est sorti [de l'avion] en fauteuil roulant, habillé en noir, avec une capuche sur la tête, et entouré par des hommes de sécurité », a raconté à l'AFP Paula Medina, une blogueuse, à sa descente d'avion.



Connu pour avoir soigné le genou de l'ancienne gloire de la Seleção Ronaldo, le professeur Gérard Saillant, sommité médicale française, devait être également du voyage pour représenter le PSG et arriver par un autre vol au Brésil.



Le Dr Lasmar, 46 ans, a un lien particulier avec la Seleção. Avant même de devenir médecin, il a eu un contact privilégié avec l'équipe du Brésil lors de la Coupe du monde de 1986 alors qu'il était encore adolescent. Car il n'est autre que le fils de Neylor Lasmar, médecin de la Seleção pendant les années 80. Années au cours desquelles il avait accompagné son père et suivi son travail au quotidien.