PSG : "Neymar a vécu des choses qui l'ont fait mûrir", dit Marquinhos à l'AFP

"Neymar a vécu des choses qui l'ont fait mûrir comme personne, et comme joueur. J'espère que ça va être une très bonne saison pour lui comme pour nous", a confié à l'AFP Marquinhos, vice-capitaine du PSG, avant le choc européen mardi contre le Real Madrid.



Après son transfert raté au FC Barcelone cet été, ses soucis extra-sportifs, et sa récente blessure, dans quel état d'esprit se sent la superstar brésilienne pour sa troisième saison à Paris?



"+Ney+ a toujours été à fond. C'est quelqu'un qui ne fait pas les choses à moitié, cela se voit sur le terrain, quand il prend la balle il veut être déterminant", a expliqué son compatriote Marquinhos dans un entretien à l'AFP.



"Une fois qu'il est sur le terrain, même après tout ce qu'il s'est passé au mercato et les autres histoires, il rentre sur le terrain pour gagner, marquer, être décisif. Il ne se cache pas. C'est comme ça qu'il prouve qu'il est à fond avec nous", ajoute-t-il.



Privé de printemps européen à deux reprises en raison d'une grave blessure au pied droit, Neymar va-t-il enfin justifier les 222 millions d'euros déboursés en 2017 par le PSG? "Je l'espère surtout! Il a toujours envie de montrer, de gagner. C'est un vrai compétiteur, et pas que dans le foot d'ailleurs. Dans tout ce qu'il fait, il veut être le meilleur, il a ça dans la tête. S'il ne l'a pas été ces dernières années, c'est sûr que cette saison il va vouloir l'être."



Reste à montrer qu'il fait tout, notamment en dehors des terrains, pour réussir. Son entraîneur Thomas Tuchel a par exemple peu apprécié son voyage express à Madrid pour assister à un match de Coupe Davis la semaine dernière, alors qu'il revenait de blessure.



"Il y a d'autres choses aussi à dire. Il a bien travaillé pendant la semaine, il a fait tout ce qu'il fallait, défend Marquinhos. Je pense qu'on peut mettre en valeur davantage les bonnes choses qu'il fait que celles qu'il n'a pas faites."



"Si tu mets tout ça dans la balance, les bonnes choses qu'il fait (sont supérieures) mais il y a toujours les mauvaises qui vont faire plus parler car c'est +Ney+ ! Quand tu parles de +Ney+, ça résonne dans le monde entier, souligne le vice-capitaine du PSG. Comme ami, il fait toujours de bonnes choses mais on ne le dit pas".