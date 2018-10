PSG: Mbappé a "une carrière incroyable devant lui" (Buffon)

"S'il maintient l'envie d'être le numéro 1", Kylian Mbappé "a une carrière incroyable devant lui, pas une carrière de champion mais une carrière de top joueur de l'histoire", a assuré le gardien star du Paris SG Gianluigi Buffon, interrogé dimanche sur son jeune coéquipier sur Canal+.



"S'il maintient l'envie d'être le numéro 1 ou d'être un grand champion, s'il maintient l'humilité de travailler pour s'améliorer, il a une carrière incroyable devant lui", a estimé le vétéran italien (40 ans). "Et quand je dis incroyable, je ne dis pas une carrière de champion, je dis une carrière de top joueur de l'histoire".



"Mais (il y a) un grand obstacle, c'est qu'il est encore très jeune, donc faire 15 ans avec le bon état d'esprit, ce n'est pas quelque chose de facile, ça comporte une dépense d'énergie énorme", avertit aussi le champion du monde 2006, selon la traduction effectuée par l'émission Canal Football Club. "Mais je lui ai dit que je sais qu'il peut le faire, qu'il va trouver ça sur sa voie et qu'il devra trouver la force de passer outre".



Dans un reportage sur le gardien du PSG, invité de l'émission dimanche soir, Canal+ indique que l'ancien portier de la Juventus Turin a affiché quatre maillots chez lui en Italie, le sien et ceux de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé.