PSG-Marseille en quarts de finale de la Coupe de France

Le PSG, triple tenant du titre, recevra l'Olympique de Marseille en quarts de finale de la Coupe de France, prévus les 27 et 28 février, selon le tirage au sort effectué jeudi. En plus de ce remake de la finale 2016, l'Olympique lyonnais se déplacera à Caen, tandis que Les Herbiers (National) accueillera Lens (L2) et que Chambly (National) jouera à Grenoble (National) ou contre Strasbourg.



C'est un gros match, on est content et on va tout faire pour continuer dans la compétition, c'est un gros défi, car on tient beaucoup à la Coupe de France", a réagi le coordinateur sportif du club parisien, Maxwell, au micro de France 3. Hasard du calendrier, les Parisiens accueilleront les Marseillais deux fois en l'espace de quelques jours, puisque l'affiche PSG-OM en Ligue 1 est prévue pour le 25 février.