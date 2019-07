PSA souhaite adopter le statut de société européenne

Le constructeur français PSA a annoncé mardi qu'il souhaitait adopter le statut de société européenne pour mieux refléter sa dimension européenne après le rachat d'Opel Vauxhall réalisé à l'été 2017.



"Le directoire et le conseil de surveillance de Peugeot S.A. ont décidé de proposer aux actionnaires la transformation de Peugeot S.A. en Société européenne (Societas europaea, SE)", a annoncé le groupe dans un communiqué.



"Le projet de transformation sera soumis à l'assemblée générale des actionnaires (...) qui se tiendra le 14 mai 2020", a précisé PSA.



"Ce statut, utilisé par un nombre croissant d'entreprises en Europe, est reconnu dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Il viendrait reconnaître la dimension européenne du groupe PSA, à la suite de l'intégration réussie d'Opel Vauxhall".



L'équipementier Faurecia, filiale de PSA, a déjà adopté ce statut de société européenne tout comme de nombreux grands groupes internationaux comme Airbus.



Il permet à l'entreprise d'exercer ses activités dans tous les États membres de l'Union européenne sous une forme juridique unique.



Le groupe souligne que le projet "n'aurait pas d'incidence sur la gouvernance, les activités, l'organisation ou le lieu de cotation des actions (...), mais permettrait d'aligner la dimension juridique du groupe avec sa réalité économique et sociale".



Le changement de forme juridique ne réduirait pas "les droits actuels des actionnaires ou des parties prenantes" et serait "sans impact sur la localisation du siège social de l'entreprise et de son administration centrale en France", est-il précisé.



"Les modalités du dialogue social au sein de la société Peugeot SE feront l'objet de concertations avec les partenaires sociaux dans les semaines à venir", a souligné le groupe.