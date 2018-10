PM de Sainte-Lucie: "Nous soutenons et nous continuerons à soutenir l'intégrité territoriale du Maroc"

Le Premier ministre, ministre des Finances, du développement économique, de la création d'emplois, des affaires étrangères et du service public de Sainte-Lucie, Allen Chastanet, a réitéré, jeudi à Rabat, le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Maroc.



"Nous soutenons et nous continuerons à soutenir l'intégrité territoriale du Maroc", a indiqué M. Chastanet dans une déclaration à la presse, en marge de l'inauguration de l'ambassade de l'Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO) à Rabat.



Cette décision participe de la profondeur des relations entre le Maroc et les pays des Caraïbes, unis par des valeurs communes et un partenariat gagnant-gagnant, a-t-il affirmé.



Dans une allocution à l'occasion de l'inauguration de l'ambassade de l'OECO, M. Chastanet a souligné que les actions de solidarité marocaines en temps de catastrophes naturelles et le soutien du Royaume au développement durable aux Caraïbes, ainsi que la position de ces dernières en faveur de l'intégrité territoriale du Maroc ont contribué au renforcement des liens entre les différentes parties.



C'est dans ce sens que les chefs de gouvernement de l'OECO ont décidé d'ouvrir une représentation diplomatique commune à Rabat, a-t-il expliqué.



Créée le 18 juin 1981 par sept pays des Caraïbes orientales, l'OECO est une organisation intergouvernementale consacrée à l'harmonisation et l'intégration économique, la protection des droits de l'Homme et l'encouragement de la bonne gouvernance dans les pays indépendants et non indépendants dans les Caraïbes orientales.



Le 3 juin 2015, le Maroc est devenu officiellement le premier pays africain accrédité auprès de l'OECO.