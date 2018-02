Ouverture officielle à Pyeongchang des Jeux olympiques d'hiver 2018

Les Jeux Olympiques d'hiver 2018 (JO-2018) se sont officiellement ouverts vendredi soir à Pyeongchang, en Corée du Sud (20h00 locales, 11h00 GMT), avec la participation de plus de 2.900 sportifs.



Quelques 102 titres olympiques seront décernés dans 7 sports et 15 disciplines durant cette 22è édition qui se poursuivra jusqu'au 25 février.



Baptisés les "Jeux de la paix" par la Corée du Sud, les JO-2018 sont d'ores et déjà marqués par le rapprochement opéré entre les deux Corée, ennemis historiques officiellement toujours en guerre depuis 1953. Kim Yo Jong, la soeur du leader nord-coréen Kim Jong Un, est arrivée vendredi au Sud pour la cérémonie d'ouverture, devenant la première membre de la dynastie régnant au Nord à fouler le sol du grand rival depuis la fin de la guerre de Corée. Dans le stade, au début de la cérémonie d'ouverture, Kim Yo Jong, la soeur de Kim Jong Un, et le président sud-coréen se sont serrés la main.



Le président sud-coréen Moon Jae-in et le chef d'Etat de la Corée du Nord Kim Yong Nam se sont également rencontrés à cette occasion, échangeant une poignée de main avant la cérémonie d'ouverture.



La cérémonie d'ouverture est marquée par la présence de plusieurs autres chefs d'Etat et de gouvernement.



Les Russes, dont le pays est banni pour dopage institutionnalisé, doivent défiler sous la bannière olympique, du moins ceux invités par le CIO car jugés suffisamment +propres+. Ils sont 168 à pouvoir participer à ces Jeux.