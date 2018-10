Ouverture en Chine du plus long pont maritime du monde

Le plus long pont maritime au monde, qui relie Hong Kong, Macao et Zhuhai, en Chine continentale, a été inauguré mardi. Le pont, qui rapproche les deux rives de l'estuaire de la Rivière des Perles, s'étend sur plus d'un million de mètres cubes de béton, soit 55 kilomètres.



Sa construction a englouti 420.000 tonnes d'acier, soit de quoi fabriquer 60 répliques de la Tour Eiffel, et 1,08 million de mètres cubes de béton, selon les médias chinois. Il a été conçu pour tenir 120 ans et, dans une région régulièrement balayée par les typhons, pour pouvoir encaisser des rafales à 340 km/h.



Avant l'inauguration du pont, il fallait emprunter un traversier pour circuler entre les trois villes. On dénombre ainsi plus de 150 rotations quotidiennes entre Hong Kong et Macao. Les ingénieurs du pont expliquent qu'il va permettre de réduire considérablement la durée du trajet par la route, de quatre heures à 45 minutes en ce qui concerne la liaison Hong Kong-Zhuhai.



Le pont ne doit ouvrir que mercredi à la circulation, au lendemain de son inauguration. « Je déclare officiellement ouvert le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao », a déclaré le président chinois dans une très brève allocution lors d'une cérémonie à Zhuhai, avant qu'un écran géant ne diffuse derrière lui un montage vidéo figurant des feux d'artifice sur le titanesque ouvrage.