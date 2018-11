Ouverture des travaux de la conférence internationale sur la Libye avec la participation du Maroc

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita, qui représente le Roi Mohammed VI à cette conférence, conduit la délégation marocaine comprenant notamment les ambassadeurs du Royaume en Italie et en Libye, respectivement MM. Hassan Abouyoub et Mohamed Belaich, ainsi que la consule générale du Maroc à Palerme, Fatima Baroudi.



La conférence se penchera sur l'examen des moyens de parvenir à une vision commune du règlement de la crise libyenne.



Outre les pays concernés directement par l'accord libyen, la conférence connait la participation des parties au conflit en Libye, en l'occurrence le chef du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, le président du conseil d’État, Khaled Al-Mishri, le président du parlement à Tripoli, Aquila Saleh, ainsi que des notables de tribus et représentants de la société civile dans ce pays.



La rencontre vise à unifier les positions des acteurs libyens et de certains pays au sujet du dossier libyen, notamment les positions de Paris et de Rome qui nourrissent l'espoir de parvenir lors de cette conférence "à une vision commune sur la question libyenne" pour baliser la voie à l'organisation des élections et l'instauration des bases de l’État.



Prennent part également à la Conférence de Palerme les représentants d'organisations internationales, dont la Commission de l'Union africaine, la Ligue arabe, l'Union européenne, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale.