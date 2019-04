Ouverture des bureaux de vote pour les législatives espagnoles

Les bureaux de vote pour les élections législatives anticipées en Espagne ont ouvert leurs portes ce dimanche à 09H00 (HL) afin de permettre à 36,8 millions de personnes d’exercer leur droit de vote et d'élire les députés et sénateurs des Cortes Generales, les deux chambres du parlement espagnol.



Ce scrutin est le 14ème du genre depuis la transition démocratique dans le pays ibérique et le 3ème en moins de quatre ans, après ceux de décembre 2015 et de juin 2016.



Un total de 23.196 bureaux de vote ont été mis en place dans 8.131 municipalités du pays ibérique pour permettre aux électeurs de déposer leurs bulletins de vote dans près de 212.000 urnes.



Quelques 1.241.728 personnes ont déjà voté par correspondance en envoyant par voie postale leurs bulletins de vote pour les élections législatives anticipées et les régionales valenciennes de ce dimanche, selon les données de l'opérateur postal national.



Les élections législatives anticipées du 28 avril avaient été convoquées, en février dernier, par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, après avoir échoué à faire passer son projet de Loi de Finances pour 2019 au Congrès des députés.



Le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) est donné vainqueur par les dernières enquêtes d’opinion qui ne créditent pas, toutefois, la formation de gauche d'une majorité absolue.