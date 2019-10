Ouverture de la 2ème Conférence Internationale de Marrakech sur la Justice

Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, cette Conférence, initiée sous le thème "Justice et Investissement: Défis et Enjeux", connaît la participation de plus de 40 ministres de la justice et d'un grand nombre de hauts responsables des conseils supérieurs de la magistrature et de procureurs, ainsi que des acteurs-clé des institutions économiques et financières internationales spécialisées.



Organisé par le Ministère de la Justice, le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire et la Présidence du Ministère Public, ce grand conclave de deux jours s'inscrit dans le cadre des Hautes Directives Royales visant à stimuler les investissements, à renforcer la compétitivité de l'économie nationale et à améliorer l'environnement des entreprises, notamment par l'adoption d'une culture de dialogue, de consultation et de coordination entre les différents acteurs du secteur de la justice et les acteurs économiques clés au Maroc et à l'international.



La cérémonie d'ouverture de cette Conférence internationale a été marquée par un message Royal adressé par le Roi Mohammed VI aux participants, dont lecture a été donnée par le ministre d’Etat chargé des droits de l’Homme et des Relations avec le Parlement, Mustapha Ramid.



Dans ce message, le Souverain a souligné que la justice est l'une des clés essentielles pour fortifier le climat des affaires, promouvoir la liberté d'entreprendre et protéger l’entreprise, notant que la mise en place d’un climat propice à l’investissement requiert des garanties juridiques et économiques susceptibles de renforcer la confiance dans le système judiciaire.



"Au-delà de l’actualisation des législations incitatives en vigueur, la mise en place d’un climat propice à l’investissement requiert des garanties juridiques et économiques susceptibles de renforcer la confiance dans le système judiciaire et d’assurer une sécurité totale aux investisseurs", a relevé SM le Roi.



Insistant sur l’importance de procéder à une uniformisation des normes et des procédures de règlement des litiges liés à l’investissement, aux niveaux national, régional et international, le Roi a affirmé qu’il était primordial de dépasser les problématiques liées à la compétence des juridictions nationales, en mettant en place un système juridique adapté.



"Ce dispositif nouveau doit permettre de prévenir les problèmes éventuels et d’endiguer les contentieux, grâce à la création d’organes spécialisés dans la résolution de différends, selon des délais raisonnables. Il doit aussi être en mesure de prendre en considération les spécificités des litiges financiers et d’agir avec diligence, efficacité et souplesse", a poursuivi le Souverain.



Cette 2ème Conférence internationale de Marrakech sur la Justice s'assigne pour objectifs de se familiariser avec les bonnes pratiques de manière à en tirer le plus grand bénéfice, de faciliter l’intégration de l’économie du pays dans le système de la mondialisation et de renforcer les canaux de communication et de rapprochement entre les systèmes juridiques et judiciaires.



Elle offre également l'occasion d'assurer un échange continu des connaissances et des informations et de présenter des suggestions innovantes et des recommandations pratiques pour que ce conclave devienne, présentement et dans le futur, un cadre propice d’échange des expériences et des expertises, ainsi qu’un levier de développement de la coopération des systèmes juridiques et judiciaires.



Cette 2ème Conférence Internationale vise aussi le renforcement de la mise en oeuvre des mécanismes de coopération internationale et l’échange autour des expériences réussies.



Figure au programme de cette Rencontre de grande envergure, quatre ateliers axés sur des thématiques portant sur "La modernisation du système juridique des affaires", "Le rôle de la justice dans l’amélioration de l’environnement des affaires", "L’utilisation des technologies de l’information" et "Les enjeux des groupements régionaux".



Ces ateliers seront l’occasion de partager et de débattre autour de la question primordiale du lien entre justice et développement de l’investissement et à propos du rôle de la justice et du droit dans l’amélioration de l’attractivité de l’environnement des affaires et l’incitation à l’investissement.



Cette 2ème édition de la Conférence internationale de Marrakech sur la Justice sera également une opportunité pour des concertations entre pays et organisations et pour des signatures de conventions bilatérales.