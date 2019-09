Ouverture à Vienne de la 63è conférence générale de l’AIEA avec la participation du Maroc

La 63ème conférence générale de l'Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) s’est ouverte, lundi, à Vienne avec la participation du Maroc.



La délégation marocaine participant à cet événement est présidée par l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Organisations internationales à Vienne, M. Azzedine Farhane, et comprend notamment le secrétaire général du ministère de l’Energie, des mines et du développement durable M. Mohamed Ghazali, le directeur de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques, M. El Khammar Mrabit, le directeur du Centre national de l’énergie, des sciences et des technologies nucléaires, M. Khalid El Mediouri, ainsi que plusieurs responsables de départements ministériels.



La séance d’ouverture de la conférence générale a été marquée notamment par l'intervention du directeur général par intérim de l’AIEA, Cornell Feruta, qui a indiqué que l’agence poursuivra ses efforts visant à exploiter la technologie atomique au service de la paix et du développement et à assurer le bien-être et la prospérité des peuples du monde à travers l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire.



Il a, par ailleurs, souligné que l’AIEA contribue à la réalisation de neuf Objectifs de développement durable (ODD), en soutenant les Etats membres dans les domaines liés à la gestion des ressources et à l'utilisation rationnelle et pacifique de la science et de la technologie nucléaires.



Le responsable a également rendu un hommage posthume à l’ancien directeur général de l’AIEA, Yukiya Amano, pour ses efforts considérables en matière d'utilisation pacifique de la technologie nucléaire au service du développement.



Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a, pour sa part, souligné dans un discours lu en son nom par le directeur exécutif de l’Office des Nations Unies à Vienne, Youri Fedotov, que le Traité sur le désarmement et la non-prolifération des armes nucléaires constitue la pierre angulaire du régime de non-prolifération nucléaire.



Il a mis l’accent sur le rôle crucial de l’AIEA dans la mise en œuvre des dispositions du traité, ainsi que dans la promotion des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire et sa contribution à la lutte contre les urgences climatiques et les catastrophes naturelles.



La participation du Maroc à cette conférence, qui se poursuivra jusqu’au 20 septembre, vise notamment à mettre en avant son expérience dans le domaine de l’utilisation pacifique des technologies nucléaires et sa disposition à partager cette expérience avec les pays africains et les membres de l’AIEA dans le cadre d’une coopération sud-sud tripartite efficace et solidaire.



Au cours de cette conférence, les responsables étatiques et les représentants de l’AIEA examineront diverses questions liées notamment à la sécurité nucléaire et radiologique, au renforcement des activités de l’AIEA dans les domaines des sciences et des technologies nucléaires et aux activités de coopération technique de l’agence.



La conférence générale de l’AIEA connaitra également l’élection du président et des vice-présidents, l’examen du programme et du budget de l'agence ainsi que l'élection de 11 nouveaux membres du Conseil des gouverneurs, qui compte 35 membres, outre l’examen de diverses questions d’actualité.



Une manifestation scientifique sur la technologie et la science nucléaires sera organisée par l'AIEA parallèlement à la conférence à laquelle le Maroc participera avec un stand présentant les activités de l'Agence marocaine de sureté et de sécurité nucléaires et radiologiques.