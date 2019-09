Ouverture à Skhirat des 1ères Assises Nationales du Développement Humain sous le thème "Développer la petite enfance, un engagement envers l’avenir".

La cérémonie d'ouverture de ces Assises, organisées sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, a été marquée par un message royale adressé par le Souverain aux participants, dont lecture a été donnée par le ministre de l'Intérieur, M. Abdelouafi Laftit.



Dans ce message, le Roi a souligné que l’investissement dans les aspects immatériels du développement humain, dont la petite enfance constitue la condition nécessaire pour l’édification du Maroc de demain, notant que cette action représente un défi que le Maroc se doit de relever, car elle ouvre des perspectives prometteuses aux générations montantes, en leur offrant de nouvelles opportunités .



Le Maroc a consenti des "efforts considérables pour la prise en charge de la petite enfance, en réduisant le taux de mortalité chez les femmes enceintes et les enfants, en résorbant le retard de croissance, en améliorant l’alimentation et l’accès à l’enseignement préscolaire et aux soins de santé", a affirmé le Souverain, faisant observer toutefois que les faits attestent d’"un déficit significatif à ce niveau, en raison d’une faible coordination de l’élaboration des politiques publiques et de l’absence de convergence, de cohérence des interventions".



La séance inaugurale de ces premières Assises, qui coïncident avec le premier anniversaire du lancement par le Roi de la phase III de l’INDH, s'est déroulée en présence du Chef du Gouvernement, Saad Dine El Otmani et de plusieurs membres de l’Exécutif concernés par la mise en oeuvre de l'INDH.



Les Assises nationales du développement humain s’inscrivent dans le cadre des efforts engagés pour l’exécution des Hautes Instructions Royales visant la consolidation des acquis des phases antérieures de l'INDH et la focalisation des programmes de l’étape actuelle sur le développement du capital humain des générations montantes et l’intégration économique des jeunes.



Les travaux de cette édition inaugurale consacrée au développement de la petite enfance, thématique centrale du Programme 4 de la phase III de l’INDH, s'articulent autour de trois panels traitant des projets et des outils innovants au service du développement cognitif et social des enfants ainsi que de la santé et de la nutrition de la mère et de l'enfant.



L’INDH a identifié trois priorités dans le domaine de la petite enfance : l’amélioration de la santé et de la nutrition de la mère et de l’enfant, et la généralisation de l’accès à un enseignement préscolaire de qualité en milieu rural.



L’objectif principal escompté de ces Assises est de sensibiliser l’ensemble des parties prenantes aux enjeux liés au développement de la petite enfance et partager ainsi la vision et la démarche de l’INDH dans ce domaine. Il s’agit de mettre en exergue l’apport décisif de l’investissement dans la petite enfance au développement du capital humain et à la préparation des générations futures.



Plus de 500 participants concernés par le domaine - institutions et pouvoirs publics, organisations internationales, société civile, collectivités territoriales, secteur privé, experts et enseignants-chercheurs… – ainsi que des personnalités étrangères prennent part à cet événement.



Deux espaces d’exposition sont également prévus. Le premier est ouvert aux partenaires de l’INDH ; le second présente les projets portés par les lauréats des étapes régionales du Hackathon du développement humain (compétition d’idées de projets sur la petite enfance organisée du 09 juillet au 08 août 2019).