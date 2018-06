Ouverture à Skhirat de la Réunion régionale des directeurs politiques de la Coalition mondiale contre Daech

La Réunion régionale des directeurs politiques de la Coalition mondiale contre Daech portant sur la menace de ce groupe terroriste en Afrique s'est ouverte, mardi à Skhirat, avec la participation de l’Envoyé spécial du Président Trump pour la Coalition contre Daech Brett McGurk et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita.



Cette réunion, marquée par la participation d'un groupe restreint de pays membres de la Coalition contre Daech, sera l'occasion pour les partenaires de la Coalition de discuter des prochaines étapes pour assurer une défaite durable de Daech en Irak et en Syrie, ainsi que les moyens d’accélérer l’approche collective de lutte contre les ambitions mondiales du groupe dit Etat Islamique (EI).



La rencontre mettra particulièrement l'accent sur la présence de l’EI en Afrique et inclura une discussion détaillée des priorités pour les multiples axes d'action de la Coalition, y compris la stabilisation, les combattants terroristes étrangers, le financement antiterroriste et les messages anti-radicalisation.