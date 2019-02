Ouverture à Rabat des travaux du 4-ème forum parlementaire sur la justice sociale

Les travaux de la 4-ème édition du forum parlementaire sur la justice sociale, organisé par la Chambre des conseillers sous le thème "La protection sociale au Maroc: la gouvernance et les enjeux de la durabilité et de la généralisation", se sont ouverts mercredi à Rabat.



Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, ce forum connaît la participation de plusieurs responsables gouvernementaux et des partenaires de la Chambre des conseillers, à savoir le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil national des droits de l'Homme et l'Association des présidents des régions.



Il est également initié en coopération avec la Fondation "Westminster" pour la démocratie et la Fondation allemande Konrad Adenauer, avec la participation de l'Union interparlementaire, de la Banque mondiale, de l'Organisation internationale du travail (OIT), du Conseil international de la protection sociale, de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), des centrales syndicales et des organisations professionnelles, ainsi que des acteurs de la société civile intéressés par la protection sociale.



Les thématiques de ce forum seront réparties sur quatre axes principaux, à savoir "La protection sociale: visions croisées", "Gouvernance des systèmes de protection sociale", "Le ciblage dans les programmes d'appui social" et "Durabilité et financement des programmes d'appui et du système de protection sociale".