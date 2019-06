Ouverture à Paris de la XXème réunion de l'Association des Sénats d'Europe avec la participation du Maroc

Les travaux de la XXème réunion de l’Association des Sénats d’Europe (ASE), se sont ouverts vendredi au siège du Sénat français à Paris avec la participation de M. Abdessamad Kayouh, premier vice-président de la chambre des conseillers.



Consacrée à la thématique «Le bicamérisme, un atout pour la démocratie», cette session est placée, «à titre exceptionnel», «sous le signe d’un dialogue avec des pays d’Afrique comptant une seconde chambre».



Outre les délégations représentant les chambres hautes des pays membres (Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovénie et Suisse), des délégations venues de plusieurs pays africains prennent part à ces travaux en tant qu’invités.



Outre le Maroc, ces délégations proviennent d’Algérie, du Cameroun, de Côte-d’Ivoire, du Gabon, du Kenya, du Nigéria et de la République du Congo.



«Nos pays doivent faire face à des défis communs et je pense qu’il est de notre intérêt partagé de les relever ensemble, qu’il s’agisse du développement, de l’éducation, de la résolution de crises, de l’environnement et des conséquences du réchauffement climatique ou des phénomènes migratoires», avait indiqué le Président du Sénat français, Gérard Larcher, dans «un mot de bienvenue», diffusé sur le site du Sénat.



«Je pense que les Parlements nationaux, et les chambres hautes en particulier, peuvent jouer un rôle important pour rapprocher les points de vue et proposer ensemble des réponses», avait-il ajouté.



Les travaux de cette réunion se dérouleront en deux sessions consacrées au «dialogue euro-africain des deuxièmes chambres» et «le bicaméralisme : un atout pour la démocratie».