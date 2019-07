Ouverture à Moscou du deuxième Forum international sur le « développement du parlementarisme » avec la participation du Maroc

Les travaux du deuxième Forum international sur le développement du parlementarisme se sont ouverts lundi dans la capitale russe, avec la participation du Maroc.



Ce Forum qui réunit les délégations parlementaires de près de 132 pays et dont la séance d'ouverture a été marquée par la présence du président de la Chambre des représentants, M. El Habib El Malki, vise à rechercher des solutions législatives efficaces et des réponses aux défis globaux.



Intervenant à l'ouverture de ce Forum, le président de la Douma d’État russe, Vyacheslav Volodin, a indiqué que la souveraineté numérique des États revêt de plus en plus d’importance, soulignant la nécessité pour les participants au Forum de constituer une base législative pour la protection de cette souveraineté.



Le ministre des affaires étrangères, Serguei Lavrov a, de son côté, souligné le rôle grandissant de la diplomatie parlementaire dans le développement des liens d’amitié entre pays et l’importance de ce genre d’événements dans le traitement des questions régionales et internationales d'actualité.



Au programme du Forum international sur le développement du parlementarisme, des tables-rondes autour de thèmes tels « Le dialogue des législateurs pour assurer la paix et la stabilité », « Législation et cadre juridique du futur digital : défis et solutions » et « la coopération interparlementaire, principes, tendances et institutions »



Le Forum abordera également des thématiques comme le « Rôle de la législation dans le combat contre la pauvreté et les inégalités », « La guerre des médias : comment vaincre les Fake News », « L’agenda législatif environnemental : action effective pour le développement durable » et le « Rôle de la jeunesse dans le développement du parlementarisme : expériences et priorités ».



Cet événement connaitra aussi l’organisation le 3 juillet d’une conférence parlementaire « Russie-Afrique » qui traitera notamment des pistes de développement de la coopération législative et du partage d’expériences entre les parlements de Russie et d’Afrique.



M. El Malki est accompagné lors de ce Forum par une délégation parlementaire composée des 1er et 2ème vice-présidents de la chambre des représentants, respectivement, M. Slimane El Omrani et M. Mohamed Touimi Benjelloun, ainsi que le chef du groupe Justice et Développement, M. Driss El Azami El Idrissi, M. Taoufik Kamil du groupe du Rassemblement constitutionnel, M. Nourdin Moudian du groupe Istiqlalien de l’Unité et de l’égalitarisme et M. Mohamed Moubdi du groupe Haraki.