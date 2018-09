Ouverture à Marrakech du 2è Sommet de l'Initiative "Women In Africa"

La 2è édition du Sommet de l'Initiative "Women In Africa" (WIA) a ouvert ses travaux, jeudi à Marrakech, avec la participation de près de 400 personnes issues de 70 pays et d’une cinquantaine d'intervenants africains et internationaux.



La séance inaugurale de ce sommet, organisé sous le thème "Regarder l’Afrique avec confiance, croire en ses talents", a été marquée par un message adressé par le Roi Mohammed VI aux participants, dont lecture a été donnée par M. Abdellatif Menouni, Conseiller du Roi.