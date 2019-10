Ouverture à Marrakech de la 12ème édition de la World Policy Conference

Les travaux de la 12-ème édition de la World Policy Conference (WPC) se sont ouverts, samedi à Marrakech, avec la participation d'un parterre d'éminentes personnalités du monde de la politique, de l'économie et des médias, outre des académiciens, des experts et des chercheurs issus des quatre coins du monde.



Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, cette Conférence, qui se poursuivra jusqu'au 14 octobre dans la cité ocre, a pour mission de contribuer à promouvoir un monde plus ouvert, plus prospère et plus juste, ce qui suppose un effort permanent pour comprendre la réalité des forces en jeu et leurs interactions, et réfléchir à l'adaptation pacifique de l'organisation des rapports interétatiques à tous les niveaux, dans le respect de la culture et des intérêts fondamentaux de chaque Nation.



Unique par son format au nombre restreint de participants, la WPC offre ainsi un espace de réflexion et de dialogue essentiel autour des grands enjeux de la gouvernance mondiale, tout en permettant de développer des liens durables.



S'exprimant à cette occasion, le Président et Fondateur de la World Policy Conference, Thierry De Montbrial, a souligné la nécessité pour les puissances moyennes de comprendre la réalité internationale telle qu’elle est, afin de mieux prendre en main leur destin.



M. De Montbrial, qui a fait un large tour d'horizon de la situation géopolitique et géo-économique dans le monde à l'heure actuelle, a aussi insisté sur l’enjeu de l’Union Européenne, qui dépasse celui de ses membres, car, a-t-il affirmé, "seule une Europe solide pourra peser face aux deux puissances impériales en compétition pour les prochaines décennies, ou aux autres mastodontes comme l’Inde ou le Japon".



"La sécurité de l’Europe est intimement liée à celle de ses flancs, et je suis de ceux qui se félicitent à cet égard de la perspective d’un rapprochement possible avec la Russie", a-t-il poursuivi, relevant l'impératif de "travailler ensemble à renforcer le développement et la sécurité de nos voisins du Sud, comme les pays du Maghreb et du Sahel, dont le destin est imbriqué avec le nôtre".



"Si nous nous réunissons pour la cinquième fois au Maroc, c’est parce que nous sommes convaincus de cette réalité, et que nous voyons dans la co-construction de la sécurité Nord-Sud une contribution positive pour le système international dans son ensemble", a soutenu M. De Montbrial, également Président de l’Institut français des relations internationales (IFRI).



Rappelant qu'il y a un an, à Rabat, lors de la 11è édition de la WPC, l’opinion dominante parmi les experts était que l’économie mondiale se portait bien et que ses perspectives étaient favorables, sous la seule réserve de chocs politiques susceptibles de l’affecter, il a fait constater que ceux-ci n’ont pas manqué, au-delà même de la guerre commerciale.



Et de conclure que "dans un monde aussi nouveau que celui qui s’ouvre avec la 5G, la WPC ne doit sous-estimer ni sa propre originalité, ni son positionnement. Nous devons travailler ensemble pour renforcer l’un et l’autre".



Rassemblant des personnalités de haut niveau originaires des cinq Continents, la WPC est à même d'assurer une diversité et une pluralité des débats. Au-delà des participants, elle a pour but d’aider tous les publics concernés à porter une réflexion éclairée sur les bouleversements incessants que connaît le monde actuel.



Les travaux de cette 12ème édition porteront sur les enjeux de la technologie dans la société et en politique, les cyberpuissances, la cybermenace, l'énergie et l'environnement, ainsi que sur les perspectives économiques et politiques, le commerce, l'investissement direct et la confiance, mais aussi sur l’avenir du système monétaire international, l’arme du droit et la mondialisation.



Seront également abordés les thèmes suivants: l'Europe, l'Amérique latine, le Moyen-Orient, l'Afrique et notamment l'Afrique du Nord et de l'Ouest, les nouvelles tendances de politiques étrangères en Asie de l’Est, et bien d'autres sujets.



Fondée en 2008, la WPC, se déroule pour la 4ème fois dans la cité ocre.