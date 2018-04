Ouverture à Madrid de la 4ème session du Forum parlementaire Maroc-Espagne

La délégation parlementaire espagnole à ce forum est conduite par le président du Sénat (Chambre haute), Pio Garcia-Escudero, et la présidente du Congrès des députés (Chambre basse), Ana Pastor.



Cette nouvelle édition de ce forum traduit la volonté commune des parlements marocain et espagnol de renforcer leur coopération, dialogue et concertation sur plusieurs questions d'intérêt commun, dans les domaines notamment politique, économique, social et culturel.



Les quatre sessions de débats prévues lors de cet événement, qui constitue la matérialisation d'un engagement fort de l'Espagne et du Maroc, s'articuleront autour des thématiques "politique et sécurité", "coopération économique", "mobilité et migration" et "coopération culturelle".



Parmi les sujets qui seront abordés dans ce cadre, figurent la souveraineté des Etats, le renforcement des institutions démocratiques et la décentralisation politique, la régionalisation dans les deux pays, ainsi que la régionalisation et le développement.



Les participants évoqueront, en outre, la contribution du Maroc et de l’Espagne au développement durable au sein de l’espace euro-méditerranéen et les perspectives économiques des deux Royaumes, les enjeux et opportunités de la migration dans l’espace euro-méditerranéen et le rôle des parlements dans le renforcement du dialogue interculturel.



Le premier forum parlementaire maroco-espagnol s'était tenu en septembre 2012 à Rabat, le deuxième en septembre 2013 à Madrid, alors que le troisième a été organisé en janvier 2015 dans la capitale du Royaume.