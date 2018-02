Ouverture à Dubaï du Salon international Mondial de l'Alimentation "Gulfood 2018" avec la participation du Maroc

La 32è édition du Salon international Mondial de l'Alimentation "Gulfood 2018" s'est ouverte, dimanche à Dubaï, avec la participation de plus de 180 pays, dont le Maroc.



Le Royaume est représenté à cette manifestation qui couvre une superficie de 100.000 m 2 , par 60 entreprises opérant dans l'industrie alimentaire. Ces entreprises sont encadrées par l'Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations (EACCE) sous la tutelle du ministère l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.



Selon les organisateurs, l'exposition qui se poursuivra jusqu'au 22 février, devrait attirer plus de 90.000 visiteurs et 5.000 exposants opérant dans les secteurs des boissons, des produits laitiers, des graisses, des huiles, des produits de santé, des matières organiques, des céréales, de viande et de volaille .



Les entreprises participantes exposent leurs produits dans un hall interactif dans des stands pour les produits laitiers, les boissons chaudes et froides, la viande, la volaille, les produits de santé, les matières organiques, les bonbons, les snacks et les épices.



Parallèlement à cet événement mondial, d'autres expositions seront organisées, dont le salon de l'alimentation Halal, un concours des chefs cuisiniers et des compétitions pour les prix de créativité.