Ouverture à Dubaï de la 5é session du sommet mondial de l'économie verte avec la participation du Maroc

La 5é session du sommet mondial de l’économie verte s’est ouverte, mercredi à Dubaï, avec la participation du Maroc. Le Royaume est représenté à ce conclave par la secrétaire d’Etat chargée du développement durable, Nezha EL Ouafi.



Au total, quelque 3700 responsables et experts opérant dans les différents domaines liés à l'économie verte en plus de représentants de plusieurs institutions monétaires internationales prennent part à cette rencontre internationale.



Au menu de cette session figure notamment la présentation de plusieurs stratégies créatives qui contribuent à la mise en œuvre des agendas de la durabilité mondiale et au renforcement de l’économie verte au niveau de la planète .



La cérémonie d'ouverture de ce Sommet de deux jours s'est déroulée en présence de l'ancien président français François Hollande, des ministres de l'environnement de plusieurs pays et des membres du corps diplomatique accrédité aux Emirats Arabes Unis dont l’ambassadeur du Maroc à Abou Dhabi, Mohamed Aït Ouali.