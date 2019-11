Outrage au drapeau marocain à Paris: rassemblement sous les couleurs de l'emblème national le 10 novembre Place Trocadéro

Nous Marocains du Monde organisons le 10 novembre 2019 un rassemblement Place de Trocadéro à Paris pour dire NON à ceux qui veulent nous diviser", annonce les organisateurs dans un communiqué.



Pour les organisateurs, "ce rassemblement se tiendra sous le signe de l’UNION de tous les Marocains et de toutes Marocaines sous les couleurs de notre drapeau national, brûlé par une poignée d’irresponsables lors d’une marche à Paris le 26 octobre pour commémorer la mort accidentelle de Mohcen Fikiri à Al Hoceima" .



"Notre Maroc est un et indivisible. Prétendre le contraire, c’est faire le jeu de ceux qui cherchent à nous diviser et à semer la fitna entre nous par des manœuvres lâches et abjectes", dénoncent-ils, soulignant que "Nous devons leur faire barrage en nous mobilisant massivement le 10 novembre. Notre seul et unique mot d’ordre sera : NOTRE ROI, NOTRE PATRIE, NOTRE DRAPEAU."



"L’acte d’outrager le drapeau national ne relève aucunement de la liberté d’expression mais d’un acte délibéré visant à porter atteinte aux symboles nationaux de notre pays", s'indignent les organisateurs, avant de condamner "avec force cet acte vil et criminel qui va à l’encontre de l’attachement indéfectible des Marocains du Monde à leur pays d’origine, dont le drapeau est l’un des symboles forts et marquants de notre marocanité."



Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) a qualifié le fait de brûler le drapeau de “lâche” et de "puéril".



Les députés de la Nation ont également réagi à cet outrage en entonnant l’hymne national, lundi dernier, à l'ouverture de la séance mensuelle consacrée à la politique générale.



La profanation de l’emblème national "est un crime sanctionné par la loi", a pour sa part affirmé le porte-parole du gouvernement marocain, ministre marocain de la Jeunesse et des Sports, El Hassan Abyaba, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil des ministres, tenu jeudi 31 octobre ,



"Le drapeau national est l'un des symboles du royaume. Le fait de le profaner est un crime sanctionné par la loi", a-t-il déclaré.



En France, le code pénal prévoit pour celui ou celle qui brûle un drapeau tricolore une peine de 7 500 euros d’amende et six mois de prison, rappelle le communiqué.



La législation marocaine est également claire sur ce cas. La loi 17-05, promulguée par Dahir en date du 20 décembre 2005, punit l’outrage à l’emblème et aux symboles du Royaume de 6 mois à 3 ans de prison, assortis d’une amende allant de 10.000 à 100.000 dirhams.