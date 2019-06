Out d'or 2019 : Bilal Hassani, candidat de la France à l'Eurovision, élu personnalité LGBTI de l'année

Le chanteur Bilal Hassani, représentant de la France lors de l'Eurovision 2019, a remporté mardi le prix de la personnalité LGBTI de l'année remis lors de la cérémonie des Out d'or qui célèbre la visibilité des personnes LGBTI dans la sphère publique.



"Gagner un prix comme ça si tôt dans ma carrière c'est extrêmement impressionnant et très gratifiant", a déclaré Bilal Hassani, ouvertement gay, révélé il y a quelques mois sur les réseaux sociaux et régulièrement victime d'homophobie et de racisme.



"On m'utilise dans plein de médias pour dire +Regardez c'est bon, il y a un homo avec une perruque tout est réglé, tout va mieux+. C'est faux !", a déclaré le chanteur.



"Des gens meurent, c'est grave il faut que ça change", a-t-il ajouté devant plus de 600 personnes, dont la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa, rassemblées au Cabaret Sauvage par l'Association des journalistes lesbiennes, gays, bis, trans et intersexes (AJL).



Depuis trois ans, l'AJL organise cette cérémonie pour "valoriser les journalistes, artistes et personnalités qui représentent de manière positive les personnes LGBTI dans les médias".



"L'Out d'or du coup d'éclat artistique" a été remis à la musicienne Léonie Pernet pour son album "Crave" et à la série "Skam France" produite par France Télévision centrée sur un personnage gay.



Alexia Cerenys, première rugbywoman trans à évoluer en première division du rugby féminin en France a reçu "l'Out d'or du sport".



Plusieurs journalistes et rédactions ont été mises à l'honneur lors de la cérémonie.



Coralie Moreau, journaliste à France Bleu Normandie a reçu "l'Out d'or de l'enquête-reportage" pour son sujet "Adoption par les homosexuels: +Uniquement pour des enfants atypiques+ en Seine-Maritime". Quant au prix du documentaire, il est revenu à Perrine Kervran et Annabelle Brouard pour "Les transidentités, racontées par les trans" diffusé sur France Culture.



Le média indépendant libanais Raseef22 qui s'engage à publier pendant six mois des articles autour des sexualités a reçu "l'Out d'or de la presse étrangère" et le magazine L'Equipe celui de "la rédaction engagée" notamment pour sa Une montrant deux joueurs de waterpolo gays s'embrasser.



Jennifer Padjemi a reçu "l'Out d'or du podcast", nouveauté cette année, pour son podcast Miroir miroir, dans lequel elle aborde les normes corporelles et de genre.



Les organisateurs de la soirée sont également revenus sur l'affaire de harcèlement la Ligue du LOL qui a secoué plusieurs rédactions françaises dont Libération, Vice France et Le Huffington Post.



"On vous demande à vous journalistes de continuer à enquêter sur ces harcèlements", a lancé à la salle Nora Bouazzouni, l'une des deux présentatrices de la soirée et première journaliste à avoir témoigné de manière non-anonyme.



Pour l'anniversaire des 50 ans des émeutes de Stonewall à New York à l'origine du militantisme pour les droits des personnes LGBT, Flavia Rando et Fred Sargeant, deux militants américains ont reçu un "Out d'or d'honneur".



"Quand Stonewall est arrivé, beaucoup de personnes se sont découvertes militantes", a témoigné en anglais Fred Sargeant.