Oujda: Coco Diam's et Firdaous célèbrent le patrimoine commun à travers des fusions et des rythmes inédits

Placé soue le signe "Chantons notre patrimoine commun", ce spectacle de haute volée organisé par la Fédération nationale des arts et de la culture "Fed'Arts", sous l'égide du ministère de la Culture et de la Communication, a été l'occasion pour les deux artistes de présenter leurs œuvres en hommage aux valeurs de partage et de promotion du patrimoine culturel commun, dans toutes ses formes.



Ainsi, le crooner Coco Diam's, ce casablancais de naissance et de vécu, a gratifié les mélomanes de la musique arabo-andalouse d'un florilège de chansons authentiques du patrimoine judeo-marocain, dont notamment "Mali ou mal Chamaa", "Taali", "Bin Lbareh wa lioum" ou encore "Al Houb" et ce en compagnie de la chorale de l'association Al Moussilia de la musique gharnatie.



"Je suis extrêmement heureux de me produire pour la première fois au Théâtre Mohammed VI d'Oujda devant ce beau public connaisseur et enthousiaste", s'est réjoui cet artiste qui chantent dans les deux langues, l'arabe et le français. Diam's a ensuite cédé la place à la jeune Firdaous qui a révélé avec subtilité son univers éclectique, composé de musique classique arabe et andalouse, le tout empreint de sonorités contemporaines.



"J'ai l'honneur de prendre part à cette soirée qui s'inscrit dans le cadre des festivités célébrant Oujda, capitale de la culture arabe", a pour sa part souligné l'artiste Firdaous.



"Les morceaux présentés aujourd'hui et qui renvoient aux valeurs universelles de paix, d'amour, de vivre-ensemble et de tolérance, ont été redistribués en coopération avec l'artiste Karim Slaoui", a ajouté celle qui avait, avec la contribution de la Fed'Arts, interprété "Our home", l'hymne officiel de la COP22, tenue à Marrakech en novembre 2016.



A travers ce show, qui a tenu toutes ses promesses, l'assistance littéralement conquise et enchantée, a vécu, le temps de cette soirée grandiose, de véritables moments de beauté, de convivialité, de communion et de partage qu'ils ne sont pas prêts d'oublier.



"Notre coopération avec la Fed'Arts a donné lieu à ce grand spectacle visant à mettre en avant le patrimoine musical marocain, aussi riche que diversifié et à faire découvrir au public cet héritage culturel aux multiples facettes", a, de son côté, relevé le coordonnateur général de l'événement "Oujda capitale de la culture arabe", Mourad Rifi.



Créée en 2011, la Fed'Arts s'assigne pour objectifs de mettre en avant les multiples contributions individuelles et collectives du secteur artistique et culturel, de promouvoir les arts et la culture, de soutenir une production culturelle libre, accessible et indépendante et de renforcer les échanges culturels avec les différents organismes arabes et étrangers.