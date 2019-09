Ouagadougou: discours du chef de la diplomatie marocaine au sommet extraordinaire de la CEDEAO

Une session extraordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sur la lutte contre le terrorisme s’est ouverte samedi à Ouagadougou, avec la participation d’une délégation représentant le Roi Mohammed VI.



Sur très hautes instructions Royales, une délégation composée du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita, et du Directeur Général d’Études et Documentation, M. Mohamed Yassine Mansouri, représente le Souverain aux travaux de cette session.



Ci-joint le discours intégral du ministre des Affaires étrangères, M. Bourita :



Monsieur le Président de la République du Burkina Faso,

Monsieur le Président de la République du Niger, Président de la CEDEAO,

Messieurs les Chefs d’Etats [et de Gouvernement] de la CEDEAO,

Monsieur le Président de la Commission de l’UA,

Excellences, Mesdames et Messieurs,



Avant toute chose, je m’honore de vous transmettre, à vous

personnellement, Monsieur le Président, et à Leurs Excellences les Chefs

d’Etat [et de Gouvernement] ici présents, les salutations fraternelles de

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, et Ses vœux de

succès et de réussite pour cette Session extraordinaire de la Conférence

des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO.



Sa Majesté le Roi a tenu à ce que le Royaume du Maroc réponde présent

à l’invitation que Lui a adressée Son Excellence Mohamadou ISSOUFOU,

pour prendre part à ce sommet extraordinaire, en partenaire de premier

plan de la CEDEAO.



Cette présence, ici, se veut une marque de l’excellence des relations

d’amitié et de coopération avec l’ensemble des pays de la région.

Elle est, aussi, une expression de la solidarité – pleine, sincère et

agissante – du Royaume avec la République sœur du Burkina Faso, au

lendemain des actes terroristes barbares qui l’ont endeuillée, mais

également avec les pays membres de la CEDEAO dans la lutte contre le

terrorisme.



La tenue de ce grand événement, aujourd’hui, à Ouagadougou, est déjà



une réussite, en soi :

− c’est une levée courageuse, face à la lâcheté du terrorisme et de ses

fomenteurs ; et

− c’est une démonstration de l’aplomb de la Nation burkinabè, de la

stabilité de son Etat et de la solidité de ses institutions.







Monsieur le Président,

Excellences, Mesdames et Messieurs,



Nombreuses sont les réunions auxquelles nous prenons part,

régulièrement, sur la lutte contre le terrorisme. Mais, ce Sommet

extraordinaire n’est pas une énième rencontre – ce n’est pas une

conférence comme les autres. Car, :

− Il tombe à point nommé, et répond à des attentes concordantes,

pour une action durable, volontariste et concrète, au moment où le

rayon d’action des mouvements terroristes opère une translation

alarmante vers des zones de la région jusque-là épargnées.

− Il exprime une conscience générale de la nécessité d’agir

rapidement et autrement.

− Il sonne une “re-mobilisation” à la mesure du caractère

extraordinaire du défi, et marque – j’en suis persuadé – une inflexion

dans le traitement de la problématique terroriste dans notre région

Mais, si nous nous rassemblons autour de la lutte contre le terrorisme

dans la région du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, nous nous gardons de

réduire notre région à cette menace terroriste, qui n’en est ni typique ni

consubstantielle.



Elle en est, simplement et tragiquement, la victime – comme d’autres



régions, mais malheureusement plus que les autres régions :

− 393 attaques terroristes en Afrique de l’Ouest en 2019, comparé à

109 en Afrique de l’Est et 74 en Afrique Centrale.

− La région du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest – notre région – est une

zone de potentiels et d’opportunités réels.

− Et c’est précisément pour cela qu’elle est une cible de choix pour

les mouvements terroristes.





De fait, le constat premier que nous faisons à l’endroit de cette région,



est qu’elle est :

− riche de son capital humain : une population dense et jeune, à 65%

âgée de moins de 25 ans.

− riche de son capital naturel : la liste de ses ressources est longue

(uranium, Or ; cuivre ; diamant ; de gaz naturel, pétrole ...).

− riche de son capital immatériel : une histoire millénaire, une culture

d’ouverture et une matrice de diversité : ethnique, culturelle,

religieuse ...

− et riche de sa position géostratégique centrale, au confluent des

quatre coins de l’Afrique.



Paradoxalement, cette centralité et richesse s’expriment, encore trop

souvent, moins en opportunités qu’en défis – qui font d’ailleurs le lit du

terrorisme :

− La jeunesse de la population, se pose en duel avec un taux de

chômage récalcitrant.

− La diversité ethno-culturelle, se traduit en clivages

communautaires, parfois violents.

− Les ressources naturelles peinent à réduire le fossé des inégalités.

− La centralité géographique catalyse, plus que jamais, une mobilité

non maîtrisée et non ordonnée (migration illégale, trafics ... etc).

C’est pour cela que, bien souvent, la région du Sahel et de l’Afrique de

l’Ouest – bastion historique d’un Islam d’ouverture et de modération –

est, aujourd’hui, dépeinte en espace de repli et d’instabilité structurelle,

où florissent les trafics et où prolifèrent les groupes terroristes.

J’en suis persuadé : cela ne reflète pas la nature de notre région, même

si çà traduit parfois, malheureusement, un statu quo récent. C’est une

poussée rageuse de violence :





− faut-il rappeler que la région est passée de 1 mouvement terroriste

au début des années 2000 (AQMI), à une douzaine actuellement ;

− faut-il souligner que Boko Haram, seul, a réalisé plus de 3.400

attaques depuis le début de la décennie, faisant 36.000 morts ;

− faut-il souligner de 2922 morts recensés à 912 attentats en 2018, on

est passé à 4492 morts dans les 5 premiers mois seulement de 2019.

Ce décompte macabre n’est pas un exercice de style ; c’est le diagnostic

placide de la réalité glaçante des dynamiques terroristes. Il doit nous

interpeller sur sa progression alarmante, mais aussi sur ses causes

profondes – qu’elle soient politiques, économiques, sociales ou, on doit le



reconnaître aussi, environnementales. L’assèchement du Lac Tchad n’a-t-

il pas fait le lit de groupes tels que Boko Haram ? Le changement



climatique n’est-il pas un générateur de conflits et un excipient de

violences ?



* * *

Excellences, Mesdames et Messieurs,



Nous ne sommes pas réunis pour nous complaire dans la désolation, pas

plus que pour nous bercer d’autosatisfaction. Les efforts que nous

déployons pour cette région qui nous est chère, sont substantiels. Mais,

les réalisations, bien que réelles, restent parcellaires.



La recette miracle contre le terrorisme reste à trouver. Mais, les bonnes

pratiques existent déjà. Nous en avons tous consolidé quelques-unes.

Celles du Maroc sont éprouvées par une expérience nationale réussie, et

portées par une adhésion large à l’intérieur et à l’extérieur du Continent

africain.



Ce n’est pas pour autant que le Royaume s’érige en modèle ou, encore

moins,se pose en donneur de leçons. Comme vous, le Maroc a été touché

dans sa chair par le terrorisme. Comme vous, il lutte contre ce fléau sans





relâche. Et comme vous, il est animé par une véritable démarche de

coopération et un authentique esprit de partage.



L’approche marocaine repose sur une Vision tracée par Sa Majesté le Roi

Mohammed VI, dès l’entame de Son Règne : coopérative et humaine.

− Coopérative, car le Maroc a été pionnier dans la détection de la

menace terroriste dans la région du Sahel et du Sahara, et pionnier

dans son appel à « une riposte collective aux organisations

terroristes, qui trouvent un allié dans les bandes séparatistes et les

hordes pratiquant la traite des humains et le trafic d'armes et de

narcotiques, en raison de l'imbrication de leurs intérêts respectifs »

(Discours du Trône de 2014).

− Humaine, car articulée autour d’un triptyque indissociable :

sécurité, développement humain et formation.



En effet, la dimension sécuritaire, est nécessaire, bien qu’insuffisante à

elle seule. L’expérience marocaine en matière renseignement et de

contre-terrorisme, est reconnue et appréciée à l’échelle régionale et

internationale. Le Royaume n’a jamais hésité à la partager, avec les pays

alliés, frères et amis. Le Maroc apportera son soutien à la mise en place

du Collège de Défense du G5 Sahel à Nouakchott. De même 203 places de

formation sont apportées chaque année aux pays de la région dans les

établissements militaires marocains. Des officiers des Forces Armées

Royales ont également été mis à la disposition de l’Ecole de Maintien de

la Paix de « Alioune Blondin Beye » de Bamako pour dispenser des

modules de courte durée.



Le développement humain, est la clé de la durabilité de l’action contre

le terrorisme. Assécher le terreau du terrorisme, commence par assécher

les affluents qui irriguent : précarité, chômage, déficit éducatif ... Créer de

la richesse, c’est appauvrir le terrorisme et le priver de ses arguments les

plus accrocheurs. C’est aussi pour cela que le Maroc a été, en interne

comme en Afrique de l’Ouest, constant dans son choix de privilégier

l’investissement dans le développement socio-économique et humain, à

travers des grands projets structurants à impact direct sur les populations.





La dimension formation est tout aussi fondamentale. Car, promouvoir un

Islam authentique, tolérant et du juste milieu, c’est immuniser les esprits

et les cœurs, à l’échelle d’une vie. C’est cela le gage du Maroc, à travers

l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, Mourchidines et

Mourchidates. Actuellement, plus de 93% des étudiants étrangers (937

sur 1002), inscrits aux cycles de formation de l’Institut au titre de l’année

2018-2019, sur sont issus des pays de la CEDEAO et du Tchad.

Excellences,



Mesdames et Messieurs,



Lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons des success story

éclatantes dans certains pays de la région, à telle enseigne qu’il n’est nul

besoin de les citer. Mais, non seulement ces réussites nationales ne

déteignent pas suffisamment sur la sécurité globale de la région, mais

elles s’en trouvent menacées dans leur durabilité.



C’est à se demander si l’approche actuelle de prise en charge des défis

sécuritaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest, ne touche pas ses limites.

− Une remise en cause salutaire et une réflexion profonde sont

nécessaires.

− Les approches partielles et les démarches sélectives ont prouvé leur

inefficacité.

− Un “shift” – une rupture – dans le traitement de la problématique de

la lutte contre le terrorisme dans la région, s’impose !



. Car, une menace opportuniste et indifférente aux frontières nationales,

ne peut être appréhendée par des mécanismes institutionnels figés,

aussi sophistiqués soient-ils :

− Pour être efficace, l’action contre le terrorisme doit être flexible,

tournée vers l’objectif et libérée des pesanteurs.

− Elle doit être opérationnelle et pragmatique : c’est la nature de la

menace qui identifie les alliés et partenaires, et non pas l'inverse.





− Elle doit avoir une pertinence géostratégique et non seulement

géographique, pour opérationnaliser une solidarité agissante par

des coalitions homogènes.



C’est pourquoi le Maroc a toujours été convaincu que la CEDEAO est

l’espace le mieux adapté pour gérer une approche structurée et

mutualisée de la problématique sécuritaire du Sahel. Le Royaume forme

le souhait que ce Sommet extraordinaire soit le début d’une véritable

re-mobilisation au sein et autour de la CEDEAO.



Dans cet esprit, nous appelons à une coalition internationale de lutte

contre le terrorisme au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Je salue ici

l’initiative franco-allemande de réunir, à l’automne prochain, une

conférence sur le Sahel, visant la fondation d’un partenariat pour la

sécurité et la stabilité régionale, ouverts aux partenaires internationaux.

Solidaire de ses frères dans la région et mobilisé à leur côté – il l’a

toujours été, le Maroc répondra présent à chaque fois que son soutien

est utile, notamment en matière de formation des forces de sécurité,

d’échange de renseignement, de formation des prédicateurs, afin de

préserver les valeurs de tolérance authentique de l’Islam en Afrique.

Il va aussi de la sécurité nationale du Royaume et de la stabilité de sa région d'appartenance.