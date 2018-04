Othmani réaffirme le soutien continu du Maroc aux efforts visant à parvenir à un accord au service des intérêts du peuple libyen

Un communiqué du Département du Chef du gouvernement indique que M. El Othmani a souligné, à l'occasion d'une rencontre avec le chef du Haut conseil de l'Etat libyen, Khaled Mechri, que le Royaume est prêt à recevoir les frères libyens et à offrir les conditions favorables pour soutenir leurs efforts visant à parvenir à un accord permettant l'édification d'un pays stable et prospère, au service des intérêts de l'ensemble du peuple libyen.



M. El Othmani a mis en avant, dans ce cadre, la vision du Roi Mohammed VI et Sa détermination à encourager l'ensemble des initiatives visant à unifier et à rapprocher les positions de toutes les parties.



Pour sa part, M. Mechri a salué les positions et initiatives positives du Maroc concernant la situation en Libye tout en gardant une distance égale de toutes les parties, rappelant le rôle du Royaume ayant abouti à l'Accord de Skhirat.



Le responsable Libyen a également loué, lors de cette rencontre à laquelle ont pris part des membres du Haut conseil d'Etat et l'ambassadeur de la Libye à Rabat, le développement et la stabilité dont jouit le Maroc sous la sage conduite du Souverain.