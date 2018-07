Otan: Trump suggère aux Alliés de doubler leurs dépenses militaires

Le président américain, Donald Trump, a suggéré mercredi aux membres de l'Otan de doubler leurs dépenses militaires en les portant à 4 % de leur PIB, soit bien au-delà de leur objectif actuel de 2 % qu'ils ont déjà du mal à remplir, a annoncé la Maison Blanche.



M. Trump "a suggéré que les pays respectent non seulement leur engagement de consacrer 2 % de leur PIB aux dépenses de défense, mais qu'ils l'augmentent à 4 %" lorsqu'il a pris la parole au premier jour d'un sommet de l'Alliance atlantique à Bruxelles, a expliqué Sarah Sanders, porte-parole de l'exécutif américain.



"Le président avait soulevé la même question lorsqu'il était à l'Otan l'année dernière", a précisé Mme Sanders.



"Le président Trump veut que nos alliés partagent une plus grande part du fardeau et s'acquittent au minimum de leurs obligations déjà déclarées", a-t-elle ajouté.



Le président américain n'a cessé de réclamer ces dernières semaines que les Européens accroissent leurs dépenses militaires.



Mais il s'agissait jusqu'à présent de respecter leur engagement de les porter à 2 % de leur PIB en 2024, pas d'aller jusqu'à 4 %, soit au-delà même du niveau américain de 3,5 %.



"C'est une position ancienne de Donald Trump", a réagi l'Elysée.



"Vous la retrouvez dans plusieurs de ses discours. C'est un point classique de sa position sur les dépenses au sein de l'Otan. Il prend comme référence la part du PIB des Etats-Unis dans la défense", a-t-on ajouté à l'Elysée.



"La plupart des dirigeants ont reconnu qu'il fallait faire des efforts mais ont jugé absurde l'approche comptable du président américain", a déclaré à l'AFP le chef de la diplomatie du Luxembourg, Jean Asselborn.



"L'Otan n'est pas une bourse où on peut acheter la sécurité", a pour sa part estimé le président bulgare, Rumen Radev, confirmant que M. Trump avait "soulevé la question" des 4 %.



Dans ses critiques récurrentes, Donald Trump vise en particulier l'Allemagne, dont les dépenses militaires atteignent 1,24 % de son PIB.



Selon des chiffres publiés mardi, sept pays seulement - le Royaume-Uni, la Grèce, la Lettonie, l'Estonie, la Pologne, la Lituanie et la Roumanie - devraient atteindre en 2018 l'objectif de 2 % du PIB, en dehors des Etats-Unis.