Otan : Macron s'est montré "très insultant", selon Donald Trump

Le président américain Donald Trump a qualifié mardi de "très insultant" le jugement de "mort cérébrale" porté par le président français Emmanuel Macron sur l'Otan et annoncé son intention de lui en parler lors d'un entretien prévu dans la journée.



"Je pense que c'est très insultant", a-t-il déclaré lors d'un point de presse avec le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg, avant le début du sommet du 70e anniversaire de l'Otan à Londres.



C'est un jugement "très, très méchant a l'adresse de 28 pays", a-t-il ajouté.



Donald Trump s'est dit "très surpris" par la déclaration d'Emmanuel Macron et l'a jugée "très dangereuse" pour la France. "Personne n'a besoin de l'Otan plus que la France", a-t-il affirmé.



"La France a besoin de l'Otan", a-t-il insisté. Donald Trump rencontrera Emmanuel Macron dans la journée mardi pour discuter avec le président français des griefs portés contre l'Otan.



Emmanuel Macron a jugé l'Otan en état de "mort cérébrale" après l'offensive lancée par Ankara dans le nord-est de la Syrie sans aucune concertation avec les alliés, mais avec l'assentiment du président américain.



Le président français "assume totalement" sa critique. Il l'a dit au secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg jeudi à Paris. Emmanuel Macron a en outre déploré que les deux derniers sommets aient été "uniquement consacrés à savoir comment on pouvait alléger le coût financier pour les États-Unis".



Pendant ce temps, "des questions stratégiques sur la paix en Europe, la relation avec la Russie, le sujet de la Turquie ou qui est l'ennemi? (de l'Otan) n'ont pas été résolues", a-t-il lancé.