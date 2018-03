Oscars 2018 : "The Shape of Water" sacré meilleur film de l'année

"The Shape of Water" (La Forme de l'eau), du réalisateur mexicain Guillermo del Toro, a remporté l’Oscar du meilleur film de l’année, lors de la 90è cérémonie des Oscars, tenue dimanche soir à Los Angeles.



Guillermo del Toro a aussi été sacré metteur en scène de l'année pour ce film qui raconte la curieuse histoire d’une femme muette amoureuse d'une créature reptilienne captive.



L'Oscar du meilleur acteur est revenu, par ailleurs, à l'acteur britannique Gary Oldman pour sa performance dans le film "Les heures sombres", dans lequel il joue l’ancien Premier ministre britannique Winston Churchill, au début de la Seconde Guerre mondiale.



De son côté, Frances McDormand a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour le drame "3 Billboards, Les panneaux de la vengeance", qui raconte l’histoire d’une mère en colère face au meurtre non élucidé de sa fille.



L'Oscar du meilleur second rôle masculin est revenu à Sam Rockwell, également pour son interprétation d’un policier raciste et violent qui trouvera la rédemption dans son rôle dans "3 Billboards, Les panneaux de la vengeance".



La légende du basket-ball américain, Kobe Bryant, a raflé l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation pour son dessin animé "Dear Basketball" qui adapte sur grand écran une lettre d'amour dédiée à son sport écrite par le quintuple champion NBA et superstar des Los Angeles Lakers.



Cette 90è cérémonie des Oscars a été animée par le comédien Jimmy Kimmel, qui a consacré presque l'intégralité de son monologue au scandale Harvey Weinstein et aux mouvements #MeToo et Time's Up qui en sont nés.