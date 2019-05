"Ordure", Crétin": le clash entre Gilbert Collard et Daniel Cohn-Bendit sur TF1

A peine assis, le député frontiste interrompt immédiatement la journaliste Anne-Claire Coudray, qui présentait Daniel Cohn-Bendit comme "grand témoin" de l’émission, au vu de son parcours, de son "passé" et de sa longévité au parlement européen.



"C’est un faux grand témoin !", réplique aussitôt Collard, poigntant du doigt le soutien Daniel Cohn-Bendit à Emmanuel Macron. L’ancien leader de Mai-68 a apporté son soutien au chef de l’Etat lors de la campagne à la présidentielle et aux législatives de 2017, et rejoint le comité de campagne des européennes et assuré la première partie de certains meetings.